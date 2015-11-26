أخبار اليمن اليوم.. مسلحون مجهولون يعترضون موكب محافظ عدن

ركزت أخبار اليمن اليوم، على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم اعتراض مسلحين مجهولين موكب محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد، وقيامهم بإطلاق النار فى الهواء.

وقالت مصادر مطلعة ، إن مسلحين مجهولين اعترضوا موكب محافظ عدن، اللواء جعفر محمد سعد، فى مديرية "الشيخ عثمان" بالمحافظة، وأطلقوا النيران بكثافة فى الهواء.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين انسحبوا من المنطقة بسرعة دون وقوع أى مواجهات مع طاقم الحراسة الشخصية للمحافظ.

ومن أخبار اليمن اليوم أيضا ، أكدت وزيرة الإعلام فى الحكومة اليمنية نادية السقاف، اليوم، استيلاء الحوثيين على ممتلكاتها الشخصية فى العاصمة اليمنية صنعاء "باستخدام الترهيب والتهديد".

وقالت السقاف فى تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إن الحوثيين استولوا على سيارة وممتلكات خاصة بـ "منتدى القرن 21" الذى ترأسه السقاف فى صنعاء، إضافة إلى الاستيلاء على سيارتها الشخصية وأثاث منزلها. وأضافت السقاف أن "الحوثيين لا يأبهون بأى أعراف او اخلاق او قيم إسلامية؛ ينتهكون البيوت والممتلكات الشخصية ويستولون على أموال الناس بغير وجه حق".

ومن أخبار اليمن اليوم كذلك ، نجحت القوات الموالية للشرعية فى اليمن مدعومة بالتحالف العربى الذى تقوده السعودية فى استعادة مواقع فى "تعز" من ميليشيات الحوثى وصالح، فى إطار العملية العسكرية التى انطلقت قبل نحو 10 أيام لتحرير مدينة تعز اليمنية.

وأحرزت القوات الموالية للشرعية فى محور الشريجة الراهدة بمحافظة تعز تقدما محدودا، بعد يوم من وصول تعزيزات عسكرية إليها، حيث استعادت عدة مواقع، أبرزها منطقة ثبرة والسحى.

ونجحت القوات فى استعادة هذه المناطق بعد مواجهات، أدت بحسب مصادر عسكرية إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين وقوات صالح.

>وفى موقع الكسارة بالضباب جنوب غربى تعز نجحت القوات الموالية للشرعية فى بسط سيطرتها، بعد معارك أسفرت عن مقتل 14 من الحوثيين وقوات صالح.

فيما قتل 5 وأصيب 17 من أفراد الجيش الوطنى والمقاومة فى الاشتباكات التى استمرت 29 ساعة، واستخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة مثل الصواريخ والمدفعية والرشاشات. وقام طيران التحالف بقصف مواقع تمركز المليشيات فى القصر الجمهورى، ومعسكر قوات الأمن الخاصة شرقى مدينة تعز.