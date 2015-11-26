مرور القاهرة تضبط 546 مخالفة مرورية متنوعة

وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى أمس عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 546 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 166 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى، وضبطت 84 مخالفة مرورية بالقاهرة، 30 مخالفة مرورية بالجيزة، 266 مخالفة مرورية بالقليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط أشكال الخروج على القانون.