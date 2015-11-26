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ضبط سيارة محملة بـ9 أطنان سكر ناقص الوزن فى بنى سويف

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ضبط سيارة محملة بـ9 أطنان سكر ناقص الوزن فى بنى سويف ضبط سيارة محملة بـ9 أطنان سكر ناقص الوزن فى بنى سويف
تمكنت مباحث ببنى سويف اليوم الخميس، برئاسة المقدم محمد محفوظ، من ضبط سيارة محملة بـ9 أطنان من السكر المعبأ ناقص الوزن بمقدار 90 جرامًا فى الكيلو.

وضبطت الحملة سيارة بقيادة "محمد.ع" تحمل لوحات رقم و ج أ 6832 محملة بـ9 أطنان سكر تموينى مدعم ناقص الوزن بمقدار نقص 90 جرامًا فى الكيلو الواحد.

وتم التحفظ على المضبوطات وحرر المحضر ضد حسين ش صاحب مصنع لتعبئة السكر المضبوط وتم تحرير محضر بالمخالفة رقم 26238 جنح مركز بنى سويف.

يذكر أن مباحث تموين بنى سويف برئاسة المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين والنقيب معتز حاتم وكيل قسم مباحث التموين ومعاونة مفتشى القسم سعيد سيف النصر ووائل حمدان وحمادة بركة ومحمود عبد المولى وهيثم معبد ووائل أحمد ومصطفى على، تقوم بحملات يومية ومستمرة لضبط المخالفات التموينية والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية.
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مصر 365

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