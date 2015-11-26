أسرة متهم بحجز مركز شبين القناطر تتهم ضابطا بتعذيبه حتى الموت

باشرت نيابة شبين القناطر برئاسة حسام الهلباوى رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية تحقيقاتها فى واقعة اتهام أسرة "عمرو أ.ش" 32 سنة - المتوفى أثناء عرضه على نيابة شبين القناطر ضباط المركز بالتسبب فى وفاته إثر التعدى عليه وضربه بالخراطيم، واستمعت النيابة لأقوال معاون مباحث المركز معتز الشويحى الذى نفى كل الاتهامات.

وقال معاون المباحث فى التحقيقات، إن المتهم تم ضبطه فى واقعة تعاطى، وتبين أنه هارب من تنفيذ حكم قضائى، وأنه يعانى من مرض الكبد، وأصيب بحالة إعياء خلال عرضه على نيابة مركز شبين القناطر وتعرض لغيبوبة كبدية وتوفى خلال إسعافه.

فيما اتهم أحمد رافع محامى المجنى عليه الضابط بأنه قام بضرب موكله بالخراطيم ودبشك البندقية أثناء البحث عن معلومات لقضية سرقة محل تليفونات محمولة، وبعدها بيوم تم تلفيق قضية مخدرات له وانهال الضابط عليه بالضرب المبرح، مما نتج عنه نزيف دم فى الحجز أكثر من مرة وطلب النجدة، إلا أن أحدا لم يعره اهتماما، وبعدها تم عرضه على النيابة ولفظ أنفاسه داخل الحجز بعد وصلة التعذيب.

من ناحية أخرى قال شقيق المتوفى ويدعى "خالد"، إن والدته فوجئت بقوة من رجال الشرطة تقتحم المنزل بطحانوب وسألوا على شقيقه ودخلوا البيت فتشوا ولم يجدوا شيئا، وقال الضابط لأمه "ابنك فين وألا هنخدك أنتى" وأن زوجة شقيقه قالت لهم، ابنى مستأجر شقة فى بلده اسمها الكوم الأحمر وقاموا باقتياد أمى معهم إلى المكان وكان شقيقى عمرو نائما وفتح لهم البيت وبعد تفتيشه لم يجدوا شيئا وتم القبض عليه دون ذنب وبعد عدة ساعات علمنا بموته.

وطالب ابن خالة المتوفى أحمد إبراهيم بمعاقبة الضباط المتورطين فى تعذيب شقيقه حتى الموت.

وأضاف عاصم سعد محامى السجين المتوفى، أنه تم القبض على موكله دون ذنب لاشتباه رجال المباحث فى قيامه بسرقة محل تليفونات محمولة، وبعدما تبين أنه برىء تم تلفيق قضية مخدرات له أثناء وجوده بالحجز، حيث تم استجوابه فى قضية السرقة التى انتهت ببراءته، وتم التوصل إلى أن المتهم فيها اسمه عزت.

ومن جانبه قال الرائد أحمد عبد العاطى رئيس مباحث مركز شبين القناطر، إن المتهم المتوفى كان مدمنا للمخدرات ويتعاطى الهيروين، ومات أثناء عرضه على النيابة، وتقرير مفتش الصحة أثبت أن الجثة لا يوجد بها أى إصابات.

وأكد رئيس المباحث لـ"اليوم السابع"، أن المتهم المتوفى كان مقبوضا عليه ومعه شخص آخر كانا يجلسان فى الزراعات وبحوزتهما كمية من الهيروين "15 تذكرة هيروين وسلاح نارى فرد خرطوش"، وتم تحرير المحضر رقم 12404 لسنة 2015 إدارى مركز شبين القناطر بالواقعة، وأثناء عرضهما على النيابة العامة توفى المتهم الأول "عمرو"، وقررت النيابة حبس المتهم الثانى "أحمد.أ.ش" أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وحصل "اليوم السابع" على تقرير مفتش الصحة الذى جاء فيه أن المتوفى "عمرو.س.ع" يبدو أنه كان يعانى من مرض، مما أدى إلى حدوث نزيف فموى، وأن التورم بالركبة والكاحل الأيسر يبدو قديما، وذلك لعدم وجود كدمات بهذه المنطقة أو إصابات حديثة ظاهرية ويرجح عدم وجود شبهة جنائية أدت إلى الوفاة.

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