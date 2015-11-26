أشرف الشيحى: رفع أسماء المرشحين لرئاسة 5 جامعات لرئيس الجمهورية

قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، إنه تم رفع أسماء المرشحين لرئاسة 5 جامعات، إلى رئاسة الجمهورية، مضيفا أنه سيتم التجديد للدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، وذلك لعدم ترشح أحد أمامه.

وأضاف "الشيحى"، خلال اللقاء المفتوح الذى عقده مه مندوبى الصحف بالوزارة اليوم، الخميس، أنه بالنسبة للـ 4 جامعات الباقية فإن عدد من الأساتذة مرشحين لرئاستها قد يكون من بينهم رئيس سابق للجامعة يرغب فى فترة ثانية قائلا: "رئيس الجمهورية يحق له اختيار أى اسم من الأسماء المطروحة ولا أملك حق تزكية أحد المرشحين والترتيب تختاره اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات".

وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن جامعة الزقازيق لم ترسل قائمة المرشحين على رئاستها لرئاسة الجمهورية، وذلك لأن تقاريرها لم تكتمل بعد.

وعن الانتخابات الطلابية، قال الدكتور أشرف الشيحى: "لم نتدخل مطلقا فى الانتخابات الطلابية وهناك ناس تتخذ مواقف معينة من حركات معينة والوزارة لا تعرف صوت ده ولا صوت ده وشالت ايديها تمام ومفيش حد معايا وحد ضدى ولن أدعم أحد".

وأضاف "الشيحى"، خلال اللقاء المفتوح الذى عقده اليوم مع مندوبى الصحف بديوان الوزارة، "الانتخابات الطلابية تجربة ديموقراطية نظيفة والناس لا تصدق أنها تحدث بالفعل لذا تشكك فى مصداقيتها، والفترة اللى فاتت لم يكن هناك اتحادات طلابية وكان هناك أنظمة بديلة تحقق التواصل بين الطلاب".

وتابع وزير التعليم العالى، أن هناك الآن اتحادات طلابية منتخبة ولا توجد وصاية على أحد والاتحاد يمارس أنشطته ولجان التواصل الطلابية ليس لها دور الآن وتم تشكيلها عندما لم يكن هناك اتحادات طلابية منتخبة خلال الفترة الماضية، قائلا: "أرى أن لجان التواصل ليس لها دور الآن بعد انتخاب الاتحادات الطلابية وأتمنى أن تعود الأنشطة الطلابية أقوى مما كانت".