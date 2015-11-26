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أبو تريكة: مثلى الأعلى محمود الخطيب.. ولعبى بالأهلى حلم تحقق

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أبو تريكة: مثلى الأعلى محمود الخطيب.. ولعبى بالأهلى حلم تحقق أبو تريكة: مثلى الأعلى محمود الخطيب.. ولعبى بالأهلى حلم تحقق
قال النجم محمد أبو تريكة، لاعب الأهلى ومنتخب السابق، إن المثل الأعلى له فى النادى الأهلى محمود الخطيب، نائب رئيس الأهلى السابق، لأنه كان يحب أخلاقه وأسلوبه فى كرة القدم، لافتا إلى أن والده كان يحدثه عن "الخطيب" فى فترة شبابه.

وأضاف "أبو تريكة" خلال حوار لفضائية "أم بى سى مصر"، على هامش احتفالية النادى الأهلى بتوقيع الرعاية مع شركة "صله" السعوديه، أن فترة لعبه بالنادى الأهلى كان بمثابة حلم تحقق بالنسبة له فى أول خطواته، بعدما كان مشجع للفريق الأحمر، معبرا عن سعادته بالفترة التى قضاها فى الأهلى، مضيفاً "فترة ماكنتش عاوزها تنتهى".

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مصر 365

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