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#ليلة_الأبطال - يويفا يعلن التشكيل الأفضل في الجولة.. مفاجأة وسيطرة

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#ليلة_الأبطال - يويفا يعلن التشكيل الأفضل في الجولة.. مفاجأة وسيطرة #ليلة_الأبطال - يويفا يعلن التشكيل الأفضل في الجولة.. مفاجأة وسيطرة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا عن تشكيل الأفضل في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

جولة انتهت بضمان تأهل كلا من ريال مدريد وباريس سان جيرمان من المجموعة الأولى.

وأتليتكو مدريد و بنفيكا من المجموعة الثالثة. ويوفنتوس ومانشستر سيتي من المجموعة الرابعة.

في المجموعة الخامسة برشلونة ضمن الصدارة. وبايرن ميونيخ من السادسة تأهل كالمتوقع.

وكتب زينيت الرقم الأفضل حتى الآن بجمع 15 نقطة من 5 اتنصارات ليضمن بالتأكيد التأهل والصدارة من المجموعة الأخيرة.

وشهدت الجولة تواجد ماتز سيلس في حراسة مرمى وهو ما يعتبر مفاجأة. فحارس مرمى جينت تألق أمام ليون ليتم اختياره بدلا من جانللويجي بوفون الذي تألق في حماية مرمى يوفنتوس أمام مانشستر سيتي.

بينما جاء رباعي الدوري الإنجليزي كالدوري الأكثر في التشكيل. فتواجد جاري كاهيل مدافع تشيلسي بجوار ماركوس روخو مدافع مانشستر يونايتد.

بينما تواجد المتألق ويليان والرائع أليكسيس سانشيز كذلك في التشكيل. تشكيل شهد تواجد ليونيل ميسي وعدم تواجد لويس سواريز.

وفيما يلي تشكيل الأفضل في الجولة الخامسة.

حراسة المرمى: سيلس.

الدفاع: أليكس ساندرو - كاهيل - روخو - فان دار فيل.

الوسط: كينجسيلي كومان - ويليان - أندريه يارمولنكو.

الهجوم: سانشيز - ميسي - أنطويني جريزمان.

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