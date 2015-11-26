مباشر الدوري الأوروبي – بازل 0-0 فيورنتينا.. النني أساسيا

دفع المدير الفني لنادي بازل أورس فيشر بمحمد النني لاعب خط وسط الفريق في التشكيل الأساسي في لقاء فيورنيتنا الذي يقام يوم الخميس.

ويستضيف بازل منافسه فيورنتينا على ملعب سانت جاكوب بارك في إطار الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي لحساب المجموعة التاسعة.

ويدخل بازل المباراة وهو في صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط مقابل ست نقاط لصالح الفريق الإيطالي.

وكان بازل قد فاز على فيورنيتنا في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب أرتيميو فرانكي بهدفين مقابل هدف وسجل هدف الانتصار آنذاك النني من تسديدة قوية.

ويحتاج الفريق السويسري للفوز أو التعادل من أجل التأهل رسميا لدور الـ32 الثاني في الدوري الأوروبي.