طيران التحالف يقصف مواقع الحوثيين وقوات صالح بمحافظة تعز

شن طيران التحالف العربى، مساء اليوم الخميس، غارات جوية على مواقع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة تعز (257) كم جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر، إن الغارات استهدفت مقر الدفاع الجوى بجبل علاء، ومنطقة شعبوا بمديرية الوازعية ومعسكر قوات الأمن الخاصة شرقى مدينة تعز.

وأوضحت المصادر، أن دوى انفجارات عنيفة هزت المدينة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من على المواقع المستهدفة، دون أن تتضح على الفور الخسائر التى خلفها القصف.

فى سياق متصل، قالت مصادر فى المقاومة الشعبية، إن رجال المقاومة تمكنوا من تدمير دورية للحوثيين وقوات صالح بمنطقة ثعبات شرق المدينة، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين.

وأفادت المصادر، بأن مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش والمقاومة، والحوثيين وقوات صالح جنوب شرق المدينة، مؤكدة بأن المقاومة والجيش سيطرا على جبل "حمالة" الاستراتيجى الواقع بين مدينتى الراهدة والشريجة جنوب شرق تعز.