أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طيران التحالف يقصف مواقع الحوثيين وقوات صالح بمحافظة تعز

Google+ Print
طيران التحالف يقصف مواقع الحوثيين وقوات صالح بمحافظة تعز طيران التحالف يقصف مواقع الحوثيين وقوات صالح بمحافظة تعز
شن طيران التحالف العربى، مساء اليوم الخميس، غارات جوية على مواقع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة تعز (257) كم جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر، إن الغارات استهدفت مقر الدفاع الجوى بجبل علاء، ومنطقة شعبوا بمديرية الوازعية ومعسكر قوات الأمن الخاصة شرقى مدينة تعز.

وأوضحت المصادر، أن دوى انفجارات عنيفة هزت المدينة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من على المواقع المستهدفة، دون أن تتضح على الفور الخسائر التى خلفها القصف.

فى سياق متصل، قالت مصادر فى المقاومة الشعبية، إن رجال المقاومة تمكنوا من تدمير دورية للحوثيين وقوات صالح بمنطقة ثعبات شرق المدينة، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين.

وأفادت المصادر، بأن مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش والمقاومة، والحوثيين وقوات صالح جنوب شرق المدينة، مؤكدة بأن المقاومة والجيش سيطرا على جبل "حمالة" الاستراتيجى الواقع بين مدينتى الراهدة والشريجة جنوب شرق تعز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365