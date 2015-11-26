"اليوم السابع": مفاجأة.. البابا فى القدس

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ـ "فى حب مصر" تبدأ تشكيل الحكومة.. أسامة هيكل: نخطط لتشكيل الحكومة القادمة من خلال الائتلاف البرلمانى الذى تقوده القائمة.. "إحنا ما بنقولش لحد لا ونقبل كل الأحزاب ونستعد لانتخابات المحليات وندرس مقترحات بتعديل القوانين"

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تحت عنوان "مفاجأة.. البابا فى القدس"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الغد الخميس، تفاصيل زيارة البابا تواضروس للقدس، للمشاركة فى قداس الجنازة على الأنبا إبراهام، مطران الكنيسة القبطية بالقدس، وما تبعها من ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد ومعارض.>ـ مفاجأة.. البابا فى القدس.. البطريرك يثير الجدل بالصلاة على المطران بالأراضى المحتلة.. والمؤيدون: زيارة بروتوكولية.. والمعارضون: قرار غير مناسب>ـ أنغام فى قلب "اليوم السابع": الموسيقى لعبتى وألبوم "أحلام بريئة" نفد من السوق فى 48 ساعة



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