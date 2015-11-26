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"اليوم السابع": مفاجأة.. البابا فى القدس

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"اليوم السابع": مفاجأة.. البابا فى القدس "اليوم السابع": مفاجأة.. البابا فى القدس
تحت عنوان "مفاجأة.. البابا فى القدس"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الغد الخميس، تفاصيل زيارة البابا تواضروس للقدس، للمشاركة فى قداس الجنازة على الأنبا إبراهام، مطران الكنيسة القبطية بالقدس، وما تبعها من ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد ومعارض.

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