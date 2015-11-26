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جمال عنايت لـ”ONA”: برنامجي سيتوقف بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات البرلمان

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جمال عنايت لـ”ONA”: برنامجي سيتوقف بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات البرلمان جمال عنايت لـ”ONA”: برنامجي سيتوقف بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات البرلمان

الإعلامي جمال عنايت

كتبت: إنجي لطفي

أكد الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج “سيادة الناخب.. اختار صح”، على شاشة الفضائية المصرية، إن برنامجه سيتوقف بمجرد إعلان النتائج النهائية لانتخابات البرلمان.

وأضاف عنايت في تصريح خاص لـ”ONA” أن برنامجه مرتبط بتغطية أحداث الانتخابات البرلمانية وبمجرد إعلان النتائج النهاية الرسمية للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية سيتوقف البرنامج.

يذكر أن البرنامج يهدف إلى دعم العملية الانتخابية، الاستحقاق الثالث والأخير في خريطة مستقبل ، ويستهدف البرنامج توعية الناخب بأهمية دوره في اختيار النائب المناسب في هذه المرحلة، ولذا جاء اسم البرنامج “سيادة الناخب.. اختار صح”، باعتبار صوته هو المتمم لميلاد مجلس النواب الجديد.

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