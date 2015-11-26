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"أهل مصر" تفتتح أول قرية آمنة من الحروق فى بنى سويف

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"أهل مصر" تفتتح أول قرية آمنة من الحروق فى بنى سويف "أهل مصر" تفتتح أول قرية آمنة من الحروق فى بنى سويف
تفتتح مؤسسة أهل غدا الجمعة عزبة "أحمد علام" بقرية الحكامنة بمركز بنى سويف كأول قرية تم تطويرها ضمن المبادرة التى أطلقتها بعنوان "مصر بلا حروق" (القرية الآمنة)، وذلك خلال احتفالية تشمل (محاضرات ولقاءات لنشر التوعية بالحرائق وكيفية تفاديها والتعامل معها)، بالإضافة إلى فقرات تعليمية وترفيهية للأهالى وأطفالهم باستخدام عرض العرائس والرسومات التوضيحية والمرئية.

وكان ذلك فى حضور هبة السويدى رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وأيمن محمد أنور نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة شباب التحرير للتنمية وجوزيف فايز، وكريستين ماهر أصحاب مبادرتى الضحكة فى صندوق، والدفعة الإيجابية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

وأكدت هبة السويدى رئيس مجلس أمناء المؤسسة فى تصريحات صحفية اليوم: أن اختيار (أحمد علام) نقطة انطلاق وبداية للمبادرة جاء نظراً لتعرضها للخسائر بسبب الحرائق، حيث بدأنا العمل فى أكتوبر الماضى، وخلال أسابيع انتهينا من إعدادها كأول قرية آمنة وخالية من الحرائق، بعد توصيل الكهرباء وخط المياه لأكثر من 40 أسرة، فضلا عن بناء أسطح آمنة للمنازل وتوفير طفايات الحريق، كما نظمنا عدة لقاءات توعية عن الوقاية من الحرائق والإسعافات الأولية للإصابات والحروق الناجمة عنها.

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مصر 365

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