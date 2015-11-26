أمن الإسماعيلية يعلن وفاة طبيب بيطرى بأزمة قلبية داخل قسم أول

أصدرت مديرية أمن الإسماعيلية بيان أمنى حول واقعة إصابة طبيب بيطرى بأزمة قلبية داخل قسم أول الإسماعيلية قالت فيه أثناء مرور معاون مباحث قسم أول لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلقى اتصال تليفونى من أحد المصادر السرية يفيد بتواجد بعض من الأشخاص يقومون ببيع وترويج الأقراص المخدرة أمام أحد الصيدليات بالمحطة الجديدة، وأنهم يحتفظون بها داخل سيارة فيرنا سماوى اللون تحمل أرقام (113257) ملاكى الإسماعيلية .

على الفور انتقل الضابط والقوة المرافقة له على مكان البلاغ وفور وصولهم شاهدوا 3 أشخاص أمام الصيدلية فر منهم اثنان هاربان وتوجه الثالث إلى داخل الصيدلية وبدخول الضابط للصيدلية لسؤال الثالث عن الشخصين المتواجدين برفقته أفاد بأنه لا يعرفهم وبسؤاله عن شخصيته تبين أنه يدعى (عفيفى ح ع م) 48 سنة طبيب بيطرى مقيم الشيخ زايد، وأن الصيدلية ملك زوجته (ريم ا م ى) 30 سنة طبيبة مقيمة الشيخ زايد.

>وبسؤاله عن السيارة المتواجدة أمام الصيدلية أكد أنها ملك زوجته فطلب الضابط منه إحضار أوراقها وتم اصطحابه إلى قسم أول وفور وصوله القسم حضرت زوجته الطبيبة بأوراق ملكية السيارة وحال تواجدهما بالقسم سقط الطبيب مغشيا عليه وأفادت زوجته بإنه يعانى من أمراض القلب وسبق وتم تركيب دعامات له بالقلب .

>تم الاتصال بالإسعاف ونقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإنقاذه .

وأكد البيان أن الواقعة حدثت أمام 3 شهود بالقسم وهم المتهم( م. م. م) 33 سنة عاطل مقيم الشهداء ثانى مضبوط بحوزته 2 كانز بيرة والمتهم (م. م. س. ح) 21 سنة خريج الأكاديمية البحرية مقيم المحطة الجديدة دائرة قسم أول مضبوط بحوزته حشيش و( أ أ أ) 33 سنة موظف مدنى مقيم الجلاء قسم أول الذى تصادف تواجده بمباحث القسم لاستلام أوراق قضية نفقة.

وأفادوا جميعا بعدم قيام ثمة أى أفراد أو ضباط الشرطة بالتعدى على المذكور، وأنهم فوجئوا بسقوطه مغشيا عليه إثر شعوره بألم فى الصدر وأضافوا بثمة أى خلافات بينهم وبين الطبيب أو أى من أفراد الشرطة.

>تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2156 إدارى قسم أول الإسماعيلية وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

يشار إلى أنه من خلال جمع المعلومات تبين سابقة اتهام الطبيب وزوجته فى القضية رقم 180 جنايات قسم أول لسنة 2014 والمقيدة برقم 313 لسنة 2014 كلى الإسماعيلية بتهمة الإتجار فى الأقراص المخدرة (عقار الترامادول ) والمحكوم فيها على الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 50 ألف جنيه عما أسند إليه وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم ومعاقبة الثانية بتغريمها مبلغ 20 ألف جنيه، وأنه تم تحرير المحضر بمعرفة مفتشة الصحة بمديرية الصحة بالإسماعيلية .