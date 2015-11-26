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مرشح "القمح الفاسد" يطعن على نتيجة انتخابات الدائرة الثانية فى الزقازيق

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مرشح "القمح الفاسد" يطعن على نتيجة انتخابات الدائرة الثانية فى الزقازيق مرشح "القمح الفاسد" يطعن على نتيجة انتخابات الدائرة الثانية فى الزقازيق
تلقت محكمة القضاء الاداري بالزقازيق اليوم، طعنا من المرشح الخاسر أيمن عبد المحسن عبد المنعم جاب الله فى نتائج انتخابات الدائرة الثانية مركز الزقازيق، وذلك ضمن 18 طعنا تلقتهم المحكمة اليوم.

وحصل أيمن عبد المحسن على 11 ألف و224 صوتا فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، ويشغل مدير عام مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، والذى تم إيقافه عن العمل فى نهاية أكتوبر الماضى، وإحالته للنيابة الإدارية، هو وموظف آخر، بناء على تحقيقات الشئون القانونية، وذلك لاعتمادهما تقرير رقابى طلبته النيابة العامة، وأكد فيه صلاحية أكثر من 3 آلاف طن قمح مشون، علي غير الحقيقة التي أثبتتها المعامل المركزية، بأن القمح المشون يحتوى علي نسبة عالية من الحشرات والسوس وغير صالح للاستخدام الآدمى.

وتعود الواقعة قبل عدة أشهر، بقيام لجنة رقابية بتفقد شونتين تابعتين لبنك التنمية والائتمان الزراعى بقريتى التخاس وبنهباى فى مركز الزقازيق، وكشفت وجود كمية كبيرة من القمح، تحتوى على الحشرات وسوس وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وقررت اللجنة معالجة القمح وإحالة الأمر للتحقيق فى النيابة وسحب عينات جديدة للمعامل المركزية.

وكانت المحكمة تلقت اليوم 18 طعنا، ومن المرشحين الذين تقدموا بطعون أحمد محمد عبد الصادق، مرشح عن الدائرة الخامسة بمشتول السوق، والمرشح إبراهيم محمد مصطفى عبد المعطى، دائرة أبو حماد، والمرشح سامى عوض، دائرة كفر صقر وأولاد صقر، وخالد طاحون دائرة بلبيس، ومحمد رضا محمد مصطفى، دائرة بلبيس، ومحمد أحمد أبو زيد، الدائرة الأولى بالزقازيق، وأيمن عبد المحسن عبد المنعم دائرة مركز الزقازيق وقسم القنايات، وصبري عبادة، دائرة أبو كبير، بالإضافة إلى ركان تركي الطحاوي، دائرة أبو كبير، وصلاح رشاد، دائرة الحسينية، وفرج سلامة دائرة أبو حماد، وحسين محمد عبد الله، دائرة منيا القمح، ومحمد حافظ دائرة أبو حماد.

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