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الوحدة الوطنية شعار حقوق المنصورة بحفل تكريم أوائل الخريجين

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الوحدة الوطنية شعار حقوق المنصورة بحفل تكريم أوائل الخريجين الوحدة الوطنية شعار حقوق المنصورة بحفل تكريم أوائل الخريجين
نظمت كلية حقوق المنصورة حفلا لتكريم المتفوقين من خريجى دفعة 38 تحت إشراف الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور شريف خاطر عميد الكلية، كما حضر الحفل نخبة من أساتذة الجامعة وأسقف الدقهلية وعدد من شيوخ الأزهر ورئيس مطرانية الدقهلية.

بدأ الحفل بكلمة لأحد الخريجين والذى عبر عن سعادته بهذا التكريم الذى جاء بعد تعب ومشقة خلال سنوات الدراسة، ووجه الشكر للمسئولين فى الجامعة على حرصهم على تكريم الخريجين، وكذلك الجامعة التى أنجبت كبار أساتذة القانون.

وقال الدكتور شريف خاطر، نحن سعداء بهذا الاحتفال الذى يقام فى أعرق الكليات، والتى لنا بها ذكريات لا تنسى، وأشاد بالطلاب المتفوقين وأعضاء هيئة التدريس وقدرتهم الدائمة على التميز العلمى والثقافى، لتطوير وطنهم ونشر راية العدل والتزامهم بالمسئولية القانونية والأخلاقية لرعاية الوطن.

وفى نهاية الحفل تم تسليم شهادات التقدير للأوائل، بجانب عرض حفل موسيقى أضاف رونقاً هادئاً على الحضور.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

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