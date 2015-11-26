محافظ السويس ولجنة متخصصة يتفقدان المستشفيات الخاصة

تفقد اللواء العربى السروى محافظ السويس يرافقه لجنة طبية متخصصة من مديرية الصحة، عدداً من المستشفيات الخاصة بمحافظة السويس، بدأها بمستشفى عباد الرحمن التخصصى بشارع الجيش بحى الأربعين، ثم مستشفي السيد البدوى التخصصى بشارع أحمد عرابى لمتابعة تطبيق المعايير الطبية بالمستشفيات الخاصة.

ويأتى هذا فى إطار جولات اللواء العربى السروى محافظ السويس بالتنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة العمل داخل المستشفيات الخاصة بجانب المستشفيات الحكومية، لتقديم خدمات طبية متميزة لأبناء السويس فى جميع التخصصات.

وأكد محافظ السويس على مديرى المستشفيات الخاصة استقبال أى حالات مرضية من أبناء السويس لمن لهم ظروف اجتماعية صعبة.

وقرر محافظ السويس إغلاق غرف عمليات وحضانات الأطفال بمستشفى عباد الرحمن التخصصى، ومستشفى السيد البدوى التخصصى لمدة أسبوع، لحين تطبيق الاشتراطات المعتمدة من وزارة الصحة، ومعايير التعقيم داخل غرف العمليات وتلافى الملاحظات التي أبدتها اللجنة .

وفى نفس السياق تفقد محافظ السويس دار الأمل للرعاية المتكاملة للفتيات بحي فيصل لمتابعة أقسام الدار والرعاية والخدمات التي تقدم للفتيات.

وشدد المحافظ علي مشرفات الدار وجمعية حماية الأطفال بالاهتمام بالناحية التعليمية والتأكيد على النظافة والرعاية الصحية ومراجعة الوجبة الغذائية التي تقدم للفتيات.

وأعطي المحافظ تعليماته لمشرفات الدار بحل اي مشاكل وتذليل أي عقبات تواجه الفتيات بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي .

ورافق المحافظ في الجولة دكتورة وفاء عبده مدير عام التضامن الاجتماعي ومديري ومشرفات دار الأمل للرعاية المتكاملة.