مؤتمر: السمنة من أهم أسباب الوفاة.. وخفض الوزن للسيدات يجنبهن "الأورام"

أكد الدكتور محمد الشيخ، أستاذ علاج الأورام بمستشفى، هنرى فورد وجامعة وين ستات، فى ولاية متشجن بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الإصابة بالسمنة، من أهم المسببات الرئيسية التى تؤدى للوفاة، بنسبة تفوق الإصابة بالورم نفسه.

وأوضح الشيخ الخبير المتخصص فى أورام الجهاز التناسلى فى السيدات، خلال انعقاد مؤتمر قسم علاج الأورام بطب عين شمس، برئاسة الدكتورة منال معوض رئيس القسم، ورئيس المؤتمر، أنه يوصى بضرورة إجراء الفحص الدورى السنوى، والذى يشمل أشعة الثدى "الماموجرام"، وأخذ عينة من السائل المهبلى للتشخيص المبكر لأورام الثدى، وأورام عنق الرحم، موضحا أن السيدات فوق سن الــــ 50، لابد من عمل منظار للقولون مرة كل 5 إلى 10 سنوات.

وأشار إلى ضرورة إنقاص الوزن، بأى شكل، حيث إن السمنة تعرض السيدات للإصابة بأورام الثدي والرحم والمبايض، وقال "كلما قامت السيدة بخفض وزنها كلما قللت من احتمالية إصابتها بهذه الأورام، و 80 % من السيدات المصابات بسرطان الرحم بعد العلاج والجراحة يتعرضن للوفاة ليس بسبب الأورام ولكن بسبب السمنة، و20 % فقط يتوفون بسبب أورام الرحم".

وأشار، إلى أنه حسب دراستين قام بإجرائهما في الولايات المتحدة الأمريكية، ثبت أن العلاج لا يجب أن يتوقف على علاج الورم فقط بل يمتد إلى ضرورة إقناع السيدات بخفض الوزن، واتباع الخطوات التى يحددها طبيب الأسرة لتجنب أمراض القلب والأوعية الدموية.