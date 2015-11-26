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يرحمكم الله.. "الديلى ميل": التفكير فى الجنس أحد أسباب العطس

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يرحمكم الله.. "الديلى ميل": التفكير فى الجنس أحد أسباب العطس يرحمكم الله.. "الديلى ميل": التفكير فى الجنس أحد أسباب العطس
العطس ظاهرة شائعة بين الناس وخاصة خلال فصل الشتاء، وأثناء الإصابة بنزلات البرد، ولكن هل تتخيل أن العطس له علاقة بالتفكير فى الجنس أو ممارسته، وهذا ما كشفته دراسة علمية حديثة.

وفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن الشخص العادى يعطس 24 ساعة فى حياته، حيث يكون العطس بمعدل مرتين فى اليوم، وثبت أن السبب وراء العطس ليس الإصابة بالأنفلونزا فقط لكن التفكير فى الجنس أيضا من الأسباب المؤدية للعطس.

وحسبما جاء بالتقرير أن فى العصر الفيكتورى، كان ينصح النساء بالعطس بعد الانتهاء من العلاقة الجنسية، لمنع الحمل، وتعد هذه أخبار سيئة لعدد من الأشخاص الذين يعطسون أثناء هزة الجماع أو حتى عند مجرد التفكير فى الجنس.

وفى دراسة قام بها الدكتور Dr Mahmood Bhutta اختصاصى الأنف والأذن والحنجرة على 18 مريضا يعانون من العطس أثناء العلاقة الجنسية، أو مرضى بمنتصف العمر اكتشف أن العطس يرتبط لديهم بالتفكير فى الجنس.

وحسب التقرير أن العلماء ليسوا متأكدين من السبب وراء ارتباط الجنس والعطس، ولكن وفقا لنظرية علمية فإن الأشخاص إذا تنفسوا أثناء ممارسة الجنس، من الممكن أن جهازهم التنفسى يصبح جافا ويكونوا أكثر عرضة لإثارة الأنف والعطس.
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