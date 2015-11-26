غدًا.. 3 من أبطال “الليلة الكبيرة” ضيوف “معكم” على “سي بي سي”

كتبت: إنجي لطفي

يحل ثلاثة من أبطال فيلم “الليلة الكبيرة”، الذي شارك مؤخرًا في مهرجان القاهرة السينمائي، وثار حوله جدل كبير عقب العرض الخاص به والذي من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، ضيوفًا على برنامج “معكم”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة “سي بي سي”، وذلك غدًا الجمعة، في تمام السابعة مساءً.

وتتحدث الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، خلال الحلقة عن أسباب قبولها لدور خادمة الضريح الذي لعبته في الفيلم، كما تكشف عن كواليس العمل الذي يدور حول الشخصيات المرتبطة بالموالد، وما يدور فيها من أحداث واستجداء البركة من الأولياء أو أصحاب المقامات وتناقضات تلك الشخصيات وحياتهم.

يتحدث الفنان أحمد وفيق، في الحلقة عن رؤيته للحالة التي يقدمها الفيلم ودوره الذي يقدم فيه دور فلاح من الأرياف، ويقيم في منطقة المولد، بالإضافة للفنان أحمد صيام، الذي يناقش الفيلم وتناوله لفكرة “المولد” وأفكار البركة بالأضرحة، وحديث عن دوره بالعمل الذي ظهر فيه بشكل رافض لها تمامًا ومقاوم لها طوال أحداث الفيلم .

وكشف الفنان أحمد صيام تفاصيل اشتراكه في فيلم روسي جديد يتحدث عن رئيس دولة كزاخستان وجسد فيه شخصية الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات “أبو عمار”، وقال إن أول لقاء جمعه بمخرج الفيلم شهد نقاشًا حادًا بينهما حينما قال صيام إنه يشعر أن الفيلم يقدم أبو عمار كتاجر سلاح فانفعل المخرج وقال له : إنه يصنع فيلمًا عن قادة الأمم وبينهم أبو عمار.

وتتضمن الحلقة فقرة مع مذيعة قناة الحياة دعاء فاروق التي مرت بأزمة صحية صعبة فى الفترة الأخيرة، ولاحقتها الشائعات حول إصابتها بمرض نادر عجز الأطباء عن تشخيصه، وتظهر فاروق لأول مرة بصحبة والدتها وشقيقاتها لتتحدث عن أسوأ 12 يومًا في حياتها بعد محنة المرض التي ألمت به نتيجة سقوطها على رأسها في منزلها، وتحكي كيف أصاب أهلها الرعب بسبب الشائعات الغربية التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة مرضها.