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روسيا توقف رجال أعمال أتراك بدعوى انتهاكهم قوانين الهجرة

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روسيا توقف رجال أعمال أتراك بدعوى انتهاكهم قوانين الهجرة روسيا توقف رجال أعمال أتراك بدعوى انتهاكهم قوانين الهجرة

روسيا – أرشيفية

أوقفت دائرة الهجرة الفيدرالية الروسية 39 رجل أعمال تركيا خلال مشاركتهم في أعمال معرض زراعي بمدينة كراسنودار جنوب روسيا، لانتهاكهم قوانين الهجرة الروسية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط ذكرت قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس أن رجال الأعمال الأتراك دخلوا روسيا كسياح، بينما كان هدف زيارتهم الحقيقي هو المشاركة في المعرض، الأمر وهو ما يعتبر انتهاكا للقوانين، حيث كان يتعين على رجال الأعمال هؤلاء الحصول على تأشيرة “دخول تجارية”.

وتنص قوانين الهجرة الروسية حصول المواطنين الأتراك على (فيزا) في حال دخولهم إلى أراضي روسيا بدواعي العمل أو التجارة، وهو ما يطبق على رجال الأعمال الأتراك في حالتهم.

ووفقا للقوانين الروسية؛ سيضطر رجال الأعمال هؤلاء إلى دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 5ر2 ألف إلى 5 اَلاف روبل روسي إضافة إلى ترحيلهم خارج الأراضي الروسية.

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