السفير الهولندي بالقاهرة: «الأوبرا»مركز تنوير فى مواجهة الإرهاب

قال سفير هولندا بالقاهرة “جيراد ستيجن”، إن دعمه لمشروع إضاءة الأوبرا المصرية، الذي نفذته شركة “فيليبس العالمية”، يأتى باعتبارها أحد مراكز التنويرالتى تواجه الإرهاب وقوى التطرف الفكرى.

وأكد “جيرارد “أن الارهاب وقوى الشر المتطرفة تحاول ان تظلم العالم، وأصبحت خطراً يهدد الحضارات الانسانية، لذلك يجب دعم مراكز التنوير التى تواجه التطرف الفكرى باستنارة العقول، وهو ما انعكس على اختيار دارالاوبرا المصرية لتنفيذ المشروع ،والتى تعد من اهم الصروح الثقافية المعروفة برديادتها وتميزها الابداعى الراقى .

وأضاف “خلال السنوات الماضية تمكنت الأوبرا من الوصول لمكانة كبير فى النسيج الابداعي والثقافي فى مصر والشرق الاوسط، بما اتاح لها القيام برسالتها كخير سفير للثقافة والفنون فى مصر والعالم ،واحد الوسائل الهامة لمحاربة الافكار المتطرفة والهدامه من خلال ما تتمتع به من مزيج فريد من الحفلات والفاعليات الفنية العريقية ،وما لها من قدرة على التجهيزات طبقا لأفضل المستويات العالمية .

من جهتها أكدت د.إيناس عبد الدايم “رئيسة الاوبرا” ان المشروع استغرق اربعة اشهر و لم يكلف خزينة الدولة اى اعباء مالية ويوفير 80% من الطاقة المستخدمة مقارنه بنظم الاضاءه التقليدية حيث تم استخدام نظم أضاءة حديثة بالوان مختلفة،و يتم تغيرها طبقا لطبيعة العروض التى يتم تقديمها على المسارح ،بحيث يصبح لكل نشاط فنى لون مميز بما ساهم في إبراز وتأكيد جمال وتألق هذا الصرح الثقافي الهام.

يذكر أن شركة فيليبس العالمية أحتفلت بانتهاء مشروع اضاءة الاوبرا من الخارج بتكلفة بلغت أكثر من 300 الف جنية، قدمت كمنحة منها فى اطار ختام جولتها من كيب تاون بجنوب افريقيا الى القاهرة .