إدارة “ستار أكاديمي” تنفي تعرض متسابقة جزائرية للضرب على يد زميل مصري

أكّد مصدرٌ في إدارة برنامج المواهب “ستار آكاديمي”، أن المشتركة الجزائرية سهيلة بن لشهب (20 عاماً) موجودة في إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت لتلقي العلاج من كسرٍ في الحوض ناتج عن وقوعها داخل الأكاديمية، نافياً أن تكون قد تعرضت للضرب أو الأذى المتعمد من قبل أحد من المشتركين.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ “هافينغتون بوست عربي” إن “المشتركة تحتاج إلى علاج يستمر لمدة شهر، وبالتالي فهي لن تستطيع متابعة البرنامج”.

ونفى المصدر زيارة عضو من السفارة الجزائرية في بيروت للشهب حتى اللحظة، مشيراً إلى وجود تواصل دائم بين إدارة الأكاديمية ووالدة لشهب لطمأنتها.

وأشار إلى أن ما يتردد عن مشاكل بين لشهب والمشترك المصري محمد سعد أمرٌ مبالغ فيه، سيما أنه استبعد من “ستار آكاديمي” قبل أسبوع من إصابة لشهب.

وأشار المصدر إلى أن عدد المشتركين كان 18 في البرنامج الذي يستمر لـ 4 أشهر، فخرج منهم 5 بعد خسارتهم، وكانت لشهب ضمن الأسماء الـ 3 المدرجة لتصويت الاستبعاد، إلا أن الإدارة قررت توقيف التصويت أخلاقياً بعد إصابة لشهب.