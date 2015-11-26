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أردوغان: تصريحات روسيا “انفعالية وغير مناسبة”

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أردوغان: تصريحات روسيا “انفعالية وغير مناسبة” أردوغان: تصريحات روسيا “انفعالية وغير مناسبة”

رجب طيب أردوغان

انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الخميس ما وصفها بتصريحات “انفعالية” و”غير مناسبة” عن احتمال إلغاء مشروعات مشتركة مع روسيا بعد إسقاط تركيا طائرة حربية روسية قرب الحدود السورية، وذلك حسبما أفادت رويترز.

وفي تصعيد للحرب الكلامية بين موسكو وأنقرة رد إردوغان على اتهامات روسيا بأن تركيا تشتري النفط والغاز من تنظيم داعش في سوريا باتهام الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه- وبينهم موسكو- بأنهم مصدر التمويل الحقيقي والقوة العسكرية للتنظيم.

ويمثل إسقاط الطائرة يوم الثلاثاء الماضي أحد أخطر المواجهات المعلنة بين بلد عضو في حلف شمال الأطلسي وروسيا منذ أكثر من نصف قرن وزاد من تعقيد الجهود الدولية للتصدي لمقاتلي روسيا في سوريا.

وأمر رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف حكومته يوم الخميس باتخاذ خطوات تشمل تجميد بعض المشروعات الاستثمارية المشتركة وتقييد الواردات الغذائية من تركيا.

وقال إردوغان في خطاب أمام مسؤولين محليين بالعاصمة أنقرة “نحن حلفاء استراتيجيون.. (هم يقولون) ‭‭‬‬‬قد يتم وقف مشاريع مشتركة.. قد تُقطع العلاقات‭‭‬‬‬.. هل هذه الأساليب مناسبة لسياسيين؟.”

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