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رونالدو البرازيلي: أتوقع فوز هذا اللاعب بالكرة الذهبية العام المقبل لينهي احتكار ميسي وكريستيانو

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رونالدو البرازيلي: أتوقع فوز هذا اللاعب بالكرة الذهبية العام المقبل لينهي احتكار ميسي وكريستيانو رونالدو البرازيلي: أتوقع فوز هذا اللاعب بالكرة الذهبية العام المقبل لينهي احتكار ميسي وكريستيانو

يتوقع رونالدو نجم الكرة البرازيلية السابق فوز أحد النجمين كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي بالكرة الذهبية لتستمر هيمنتهما على الجائزة للعام الثامن على التوالي.

وتوج كريستيانو رونالدو بالجائزة في العامين الماضيين بعد أن حصدها لأول مرة عام 2008 قبل أن يفوز بها ميسي لأربعة مواسم متتالية.

ويتمنى رونالدو البرازيلي أن يحصد مواطنه نيمار الجائزة العام المقبل في ظل تطور مستواه من آن لأخر مع فريقه برشلونة الإسباني.

وقال رونالدو لوكالة رويترز :"أستطيع الرهان على نيمار العام المقبل. أعتقد أنه مازال يتطور وأن رونالدو وميسي وصلا لحد معين من المستوى".

وأضاف "أعتقد أنهما سيستمران لسنة أو اثنتين لكن من الطبيعي أن يأخذ نيمار هذه المكانة التي دائما ما تواجد فيها اللاعبون البرازيليون".

وأردف "أتمنى أن يفوز نيمار بالجائزة لكي ينهي احتكار رونالدو وميسي. أعتقد أن أحدهما سيفوز بالجائزة هذا العام مجددا ولا أدري إن كان نيمار سيحتل المركز الثالث أم لا".

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