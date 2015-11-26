مرشح سابق بكفر الشيخ يحرر محضراً بالعثور على بطاقات تصويت ممهورة بخاتم اللجنة

حرر لملوم العرنج المرشح السابق فى الإنتخابات البرلمانية بالدائرة السادسة بكفر الشيخ ومقرها الرياض، محضراً حمل رقم 13 /158 أحوال مركز شرطة الرياض، أكد فيه أن تلميذة بمدرسة الرصيف الإبتدائية لجنة 38 عثرت على 12 بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة.

وقال العرنج أنه صباح يوم 24 نوفمبر عثرت التلميذة على الأراق فى درجها بالمدرسة، وأحضر ولى أمرها الأوراق لى عندما عادت بهم لمنزلها، وتوجهت لمركز شرطة الرياض وحررت محضر بذلك.

وأضاف لملوم أن التلميذة أكدت أن زملاءها كان معهم بطاقات اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة، وتوجهوا بها لمنازلهم، ومنهم من قطع تلك الأوراق، مشيراً إلى أن ذلك يدل على أن هناك صناديق لم تنقل ولم يتم وضعها ولم تكن من بين الأصوات التى حصل عليها المرشحون ومنهم أنا، خاصة أن تلك الأوراق كان عليها علامة تصويت لصالحى.

وأضاف أنه تقدم بتظلم للجنة العليا للانتخابات بالقاهرة، مطالبا بإعادة الانتخابات مرة أخرى.

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