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العادة السرية سبب التهاب واحتقان البروستاتا

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العادة السرية سبب التهاب واحتقان البروستاتا العادة السرية سبب التهاب واحتقان البروستاتا
الكثير من العوامل تقف وراء انتشار الإصابة باحتقان أو التهاب البروستاتا لدى الرجال، ولعل العادة السرية المنتشرة بشراهة بين الشباب بشكل خاص، ولا يسلم منها حتى بعض الرجال المتزوجين، سبب فى احتقان غدة البروستاتا والتهابها.

أمراض البروستاتا كالالتهاب والاحتقان


>الدكتور أيمن محمد أخصائى الجلدية والتناسلية أوضح خلال حديثه عن البروستاتا، أن كثرة ممارسة العادة السرية وهى نوع من الإدمان، يسبب حالة من التهاب البروستاتا لدى الرجل بشدة، نتيجة الكثير من الأسباب منها أن العادة السرية نمط جنسى لا يسبب اللذة والإشباع الكامل كإشباع العلاقة الكاملة، كما أن الإفراط فى العادة يسبب إفراط القذف ما يساعد على احتقان الغدة، فضلاً عن أن العادة السرية تسبب تأجيلاً فى كثير من الأحيان للقذف لفرط الإثارة والمزيد من الاستمتاع، وهو ما يجعل مدمن العادة الأكثر عرضة للبروستاتا ومشكلاتها.

احتقان والتهاب البروستاتا والعادة السرية


>وينصح الدكتور أيمن بضرورة لجوء الشاب لمختص لفحص البول وللتعرف على الأعراض الأخرى كصعوبات التبول وامتلاء المثانة دون تبول، أو أوجاع بالخصيتين، ففى سن الأربعين تكثر الإصابة باحتقان والتهاب البروستاتا، أما بعدها فيفضل الفحص الأدق من قبل الطبيب بالفحص الشرجى، وبالطبع من اللازم التوقف التام عن ممارسة العادة السرية.

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