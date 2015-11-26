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استشارى أطفال: السكاتة تسبب 70% من أمراض الأطفال

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استشارى أطفال: السكاتة تسبب 70% من أمراض الأطفال استشارى أطفال: السكاتة تسبب 70% من أمراض الأطفال
كثير من الأمهات تعطى اللهاية "السكاتة" للأطفال حديثى الولادة لتجنب البكاء خاصة عند الخروج إلى الأهل أو فى المناسبات أو فى المنزل، لكن لا يدركن كمية البكتيريا التى تنقلها اللهاية.

وفى هذا السياق، كشفت الدكتورة دعاء مصطفى أحمد، استشارى طب الأطفال وحديثى والولادة والمبتسرين، خلال المؤتمر الطبى الثانى لتغذية الأطفال وحديثى الولادة المُنعقد فى شرم الشيخ حاليًا، عن أن اللهاية سبب رئيسى فى إصابة الأطفال بالأمراض.
>وأوضحت الدكتورة دعاء أن اللهاية تسبب أكثر من 70% من أمراض الأطفال بداية من النزلة المعوية، وآلام البطن، والانتفاخ، والقىء.

وأكدت استشارى طب الأطفال، أن اللهاية سبب فى إصابة الأطفال وحديثى الولادة بالتهاب الأذن الوسطى والأم لا تكون على دراية بهذا المرض.

وأثبتت دراسة علمية نشرت مؤخرًا عبر صحيفة الديلى ميل البريطانية، أن اللهاية سبب رئيسى فى إصابة الطفل باعوجاج الأسنان وظهور ما يسمى بـ"الضب".

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