محافظ المنيا يوجه بإقالة مدير معهد ديني بسبب الإهمال

أعرب محافظ المنيا، اللواء صلاح الدين زيادة، عن استيائه الشديد من الحالة العامة السيئة للمعهد الأزهري بجنوب المدينة، حيث تفقده المحافظ اليوم الخميس؛ لمتابعة أعمال التطوير الخاصة بمدخل المعهد والسور الخارجي.

وشدد المحافظ على مدير المنطقة الأزهرية بالعمل على إقالة مدير المعهد بسبب عدم نظافة الفصول والعيادة الطبية وارتفاع نسب الغياب بالفصول وتدني مستوى الطلاب الدراسي.

وقام المحافظ بعمل اختبارات بسيطة للطلاب في الرياضيات واللغة العربية، ولفت إلى أن قيادات ومعلمي المعهد يجب أن يمثلوا القدوة والقيمة لأنهم يمثلوا «الأزهر» الشريف الذي يعد منارة للعلم والأخلاق على مستوى العالم العربي.

ووجه المحافظ اللوم للمعلمين لافتًا لتقصيرهم في المسئولية من خلال حالة الإهمال والسلبية التي يعاني منها المعهد، وطالبهم بالاهتمام بالطلاب وتحسين مستواهم الدراسي، مؤكدًا على أهمية دور الأزهر الديني والتعليمي في المجتمع. وأوضح أهمية غرس القيم الأصيلة وتعاليم ديننا الحنيف وكيفية الاستفادة منها في كافة مناحي الحياة.

ولفت المحافظ خلال جولته إلى ضرورة تخصيص الطوابق الأولى من المعهد للطلاب، ونقل الهيئة التدريسية والإدارية إلى الطوابق العليا، حيث فوجئ المحافظ أن الطوابق العليا مخصصة للطلاب، مما يتسبب في إجهادهم.

وشدد المحافظ على المقاول المسئول عن أعمال تركيب البلاط بضرورة مراعاة الدقة والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة،

وكان المحافظ قد زار المعهد خلال الانتخابات النيابية وكلف بالعمل على إعادة تطوير مدخل المعهد وتشجير وتجميل المنطقة المحيطة به على نفقة المحافظة، واعدًا إياهم بزيارة مفاجئة أخرى لمتابعة الأعمال.