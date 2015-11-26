أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

صور| من قلب «التتش».. 3رسائل يوجهها الأولتراس لإدارة الأهلي

Google+ Print
صور| من قلب «التتش».. 3رسائل يوجهها الأولتراس لإدارة الأهلي صور| من قلب «التتش».. 3رسائل يوجهها الأولتراس لإدارة الأهلي

التتش

شن عدد من جماهير النادي الأهلي، هجومًا حاداً على إدارة الفريق وذلك بعد دعوة حسام وإبراهيم حسن وخالد الغندور، لحفل رعاية القلعة الحمراء بالأهرامات وذلك عن طريق لافتات رفعوها قبل انطلاقة تدريب المارد الأحمر على ملعب التتش.

ووجه الأولتراس إلى إدارة النادي 3 رسائل، للاحتجاج على تواجد حسام وإبراهيم وخالد الغندور، وهاجموا.

ومن ناحية آخرى،انتظم أحمد حجازي وحسام عاشور لاعبًا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران فريقهما مساء الخميس، استعدادًا لمعسكر دبي الذي يبدأ غدًا ويستمر حتى السابع من ديسمبر المقبل.

وعلى الجانب الآخر تخلف الغاني جون انطوي مهاجم الأهلي عن حضور مران فريقه لتأخر عودته من بلاده.

وشهد مران الفريق اليوم غياب شريف حازم عن المران أيضا بسبب بقائه في الإمارات لأمور خاصة بالتاشيرة حيث ينضم لبعثة الأهلي غدا في دبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم

بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً

ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت