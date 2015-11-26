صور| من قلب «التتش».. 3رسائل يوجهها الأولتراس لإدارة الأهلي

شن عدد من جماهير النادي الأهلي، هجومًا حاداً على إدارة الفريق وذلك بعد دعوة حسام وإبراهيم حسن وخالد الغندور، لحفل رعاية القلعة الحمراء بالأهرامات وذلك عن طريق لافتات رفعوها قبل انطلاقة تدريب المارد الأحمر على ملعب التتش.

ووجه الأولتراس إلى إدارة النادي 3 رسائل، للاحتجاج على تواجد حسام وإبراهيم وخالد الغندور، وهاجموا.

ومن ناحية آخرى،انتظم أحمد حجازي وحسام عاشور لاعبًا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران فريقهما مساء الخميس، استعدادًا لمعسكر دبي الذي يبدأ غدًا ويستمر حتى السابع من ديسمبر المقبل.

وعلى الجانب الآخر تخلف الغاني جون انطوي مهاجم الأهلي عن حضور مران فريقه لتأخر عودته من بلاده.

وشهد مران الفريق اليوم غياب شريف حازم عن المران أيضا بسبب بقائه في الإمارات لأمور خاصة بالتاشيرة حيث ينضم لبعثة الأهلي غدا في دبي.