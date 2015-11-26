نيمار يوافق على التجديد لبرشلونة حتى عام 2021

أكدت صحيفة ماركا الاسبانية أن المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، يقترب من الموافقة على تجديد عقده مع فريقه برشلونة حتى عام 2021.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة واثق من موافقة نيمار على تجديد عقده وإلغاء فكرة الرحيل عن “كامب نو” خاصة في ظل اهتمام نادى مانشستر يونايتد بضمه، حيث من المنتظر أن يرفع برشلونة راتب المهاجم البرازيلي إلى 15 مليون يورو سنويًا، نقلا عن “يوروسبورت عربي”.

وكان والد نيمار قد ماطل في الآونة الاخيرة بشأن تمديد تعاقد نجله مع النادي الكتالوني، وبعد أن طالب تأجيل محادثات التمديد مع ادارة الفريق بحجة المشاكل الضريبية التي يعاني منها النجم البرازيلي في إسبانيا.

وأكد والد نيمار الذي صرح لصحيفة “سامبا فوت” البرازيلية أنه ونجله يعانيان من المشاكل والقضايا الضريبية في اسبانية حيث تؤثر تلك المشاكل على مخطات اللاعب ووالده مبينا أنه من الصعب أن يتقدم بأي خطوة من دون وجود استقرار في دفع الضرائب.

وكان فريق مانشستر يوناتيد الانجليزي أبرز المتربصين لنيمار من أجل استقطابه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لكن التجديد المحتمل خلال الفترة القادمة سينهي أطماع الشياطين الحمر بجلب النجم الفرنسي.

وينتهى عقد نيمار مع برشلونة فى يونيو 2018 بشرط جزائي بقيمة 190 مليون يورو، علما بأن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 23 سنة، ومن المقرر أن يوقع نيمارعقداً جديداً مع النادي الكتالوني خلال الفترة القادمة بحسب صحيفة ماركا.

الجدير بالذكر أن نيمار يعيش موسما رائعا مع النادي الكتالوني ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 هدفا.