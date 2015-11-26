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«الإداري» يرفض 9 طعون ببطلان الانتخابات في 4 دوائر بقنا‎

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«الإداري» يرفض 9 طعون ببطلان الانتخابات في 4 دوائر بقنا‎ «الإداري» يرفض 9 طعون ببطلان الانتخابات في 4 دوائر بقنا‎

قررت محكمة «القضاء الإداري»بقنا اليوم الخميس، برئاسة المستشار إبراهيم جلال رئيس المحكمة، رفض 9 طعون من المرشحين بدوائر (قنا، قوص، دشنا، وابو تشت) والمطالبة ببطلان الانتخابات البرلمانية على أن يكون الطعن أمام محكمة النقض.

وتضمن القرار تأجيل النطق بالحكم في 3 قضايا لجلسة 9 ديسمبر المقبل  وإحالة 3 قضايا لمفوضى الدولة.

كانت محكمة القضاء الإداري، تلقت 11 طعنًا يطالب ببطلان نتيجة الانتخابات لما شابها من أخطاء ومن بين بينها الطعن الذي تقدم به العميد جمال النجار مرشح حزب «المصريين الأحرار» بالدائرة الأولى بمركز وبندر قنا لما شابها من مخالفات جسيمة بالدائرة إضافة إلى طعنين تقدم بهما سيد المنوفي بوجود أخطاء في تجميع الأصوات باللجنة العامة بنجع حمادي، إضافة لطعن تقدم به خالد أبونحول بالدائرة الخامسة ومقرها فرشوط، ورفضت جميعها لعدم الاختصاص.

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