قائد الجيش اللبنانى: خطر المخيمات السورية يتزايد والأمن تحت السيطرة

عبر قائد الجيش اللبنانى العماد جان قهوجى عن قلقه من التهديد الامنى المتزايد الذى تمثله مخيمات النزوح السورية والتى قد تشكل مخابىء محتمله للمسلحين لكنه أكد ان الوضع الامنى فى البلاد تحت السيطرة رغم وقوع انفجارين انتحاريين هذا الشهر تسببا فى مقتل 43 شخصا.

وقال قهوجى فى مقابلة مع رويترز بمكتبه فى اليرزة المطل على العاصمة وضواحيها "نسبيا الوضع ممسوك وتحت السيطرة. لم تعد الامور فلتانة ولم نعد كما كنا فى السابق نأكل كف ونصاب بالضياع والارباك والفزع. الوضع الامنى بالداخل ممسوك ولكن هذا لا يلغى امكانية حصول خرق ما فى مكان معين."

وأضاف يقول: "فى اوروبا يحصل خرق وقد يحصل خرق عندنا ايضا ولكن نحن تقريبا جففنا المصادر التى تفخخ السيارات...ولكن يبقى هناك شخص ما يضع زنارا ناسفا ويرتدى معطفا. بيعملها."

وتابع قهوجى "قد تحصل خروقات. برج البراجنة كان خرقا وممكن ان يحصل خرق ثان ولكن لم تعد هناك اماكن فلتانة عندنا للتفخيخ .. صارت تأتى من الخارج."

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