أخبار فلسطين اليوم.. أكثر من 100 شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلى

ركزت أخبار فلسطين اليوم على إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية حول عدد شهداء الهبة الشعبية، وتناولت أخبار فلسطين اليوم زيارة رئيس وزراء اليونان لرام الله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن سامر حسن سريسى 51 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى على حاجز زعترة جنوب نابلس. وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على المواطن سريسى على حاجز زعترة وتركوه دون تقديم الإسعافات اللازمة له، حتى أعلن عن استشهاده فى المكان.

ونقلت اخبار فلسطين اليوم بيان وزارة الصحة الفلسطينية حول استشهاد الشاب يحيى يسرى طه 21 عاما من قرية قطنة شمال غرب القدس بعد إصابته برصاصة فى الرأس خلال مواجهات مع الاحتلال، صباح اليوم.

وأضافت أن الشاب طه وصل مجمع فلسطين الطبى مستشهداً نتيجة إصابته بعيار نارى فى الرأس.

>وأشارت الوزارة إلى أنه باستشهاد المواطن سريسى فإن حصيلة الشهداء منذ مطلع الشهر الماضى بلغت 101، بينهم 18 فى قطاع غزة وشهيد من النقب، مضيفة أن من بين الشهداء 22 طفلاً وطفلة، و4 سيدات.

ومن أخبار فلسطين اليوم استقبال الرئيس محمود عباس لرئيس وزراء اليونان الذى يزور مدينة رام الله، وقال الرئيس الفلسطينى أن إسرائيل مسؤولة عن اليأس والإحباط لدى الفلسطينيين وما يولده من ردود أفعال.

واعتبر الرئيس الفلسطينى فى مؤتمر صحفى جمعه مع رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس عقب اجتماعهما فى مدينة رام الله، أن "اليأس والإحباط وانعدام الأمل بالمستقبل أوصلت شبابنا إلى ما نشهده من ردود أفعال" فى إشارة للهجمات ضد إسرائيل. وأشار إلى "ما يعيشه الشعب الفلسطينى من ظروف بالغة الصعوبة والخطورة جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلى وممارسات مستوطنيه الإجرامية، وعمليات التنكيل والاعتقالات والإعدامات الميدانية لشبابنا والحصار الاقتصادى الخانق".