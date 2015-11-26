التضامن الاجتماعى فى خطاب رسمى للبريد: لا وجود لمعاش البطالة

استقبلت مكاتب بريد محافظة أسيوط، اليوم الخميس، خطابا رسميا من محمد فؤاد الشندولى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، لنفى شائعة وجود ما يسمى "معاش بطالة"، مما نتج عنه توافد المئات من شباب المحافظة على مكاتب البريد للتقديم فى تلك المنحة.

وطالب وكيل الوزارة مكاتب البريد عدم قبول طلبات جديدة من الشباب، نظرا لتلقيه نفيا قاطعا بشكل رسمى من قبل وزارة التضامن الاجتماعى بالقاهرة، يؤكد أن هناك مستفيدين من ترويج تلك الشائعات، ببيع آلاف الأوراق مقابل مبالغ مالية بغير وجه حق.

وأصدر المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، صباح اليوم الخميس، تعليماته إلى رؤساء المراكز والأحياء والقرى بتوعية المواطنين وتحذيرهم من الانسياق وراء الشائعات التى أطلقها البعض بخصوص شراء استمارات التقدم لبرنامج البطالة من خلال إرسالها بالبريد على عنوان خاطئ بالقاهرة.

وكرر المحافظ، مناشدته للشباب بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والتحقق من أى مسابقات أو إعلانات للوظائف تطرحها الوزارات المختلفة من خلال الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية للمحافظة ومديريات الخدمات والوحدات التابعة لها لأنها هى القنوات الرسمية المسئولة عن التواصل مع الشباب والمواطنين.

وكان عدد من المكتبات الخاصة والأشخاص قد أعلنوا عن بيع استمارات للحصول على بدل بطالة فى شوارع مدينة أسيوط وضع فيها عنوان خاطئ لوزارة التضامن الاجتماعى وهو فى الواقع لوزارة التموين دون أن يكون للموضوع أى أساس من الصحة.

ومن جانبها تمكنت ضباط شرطة النقل والمواصلات بأسيوط من القبض على موظف وبحوزته 11 مظروفا واستمارات مزورة للنصب على الشباب بحجة الحصول على بدل بطالة من خلال إرسالها بالبريد يأتى هذا فى إطار تعليمات اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لتكثيف حملات البحث والاشتباه بمحطات السكة الحديد ومكاتب البريد لضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.