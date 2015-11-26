أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القبض على هارب من تنفيذ 270 حكما بإجمالى 99 سنة سجنًا بالإسكندرية

Google+ Print
القبض على هارب من تنفيذ 270 حكما بإجمالى 99 سنة سجنًا بالإسكندرية القبض على هارب من تنفيذ 270 حكما بإجمالى 99 سنة سجنًا بالإسكندرية
تمكن المقدم محمد علوانى رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم منتزه أول برئاسة العميد رضا صرغام رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالإسكندرية وإشراف اللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية من القبض على متهم هارب من مجموع أحكام 270 حكما قضائيا بالحبس بإجمالى 99 سنة سجن.

كانت قد وردت معلومات للعميد رضا صرغام رئيس قسم تنفيذ الأحكام تفيد بتردد المحكوم عليه على بعض الأماكن بمدينة الإسكندرية ويدعى " محمود م . م " 37 سنة، ومقيم بشبين القناطر القليوبية والهارب من تنفيذ 270 حكما قضائيا بإجمالى مدة حبس 99 سنة.

وبعرض المعلومات على اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، وجه بإعداد حملة مكبرة وتمكنت القوات من القبض على المتهم المذكور وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365