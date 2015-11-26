القبض على هارب من تنفيذ 270 حكما بإجمالى 99 سنة سجنًا بالإسكندرية

تمكن المقدم محمد علوانى رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم منتزه أول برئاسة العميد رضا صرغام رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالإسكندرية وإشراف اللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية من القبض على متهم هارب من مجموع أحكام 270 حكما قضائيا بالحبس بإجمالى 99 سنة سجن.

كانت قد وردت معلومات للعميد رضا صرغام رئيس قسم تنفيذ الأحكام تفيد بتردد المحكوم عليه على بعض الأماكن بمدينة الإسكندرية ويدعى " محمود م . م " 37 سنة، ومقيم بشبين القناطر القليوبية والهارب من تنفيذ 270 حكما قضائيا بإجمالى مدة حبس 99 سنة.

وبعرض المعلومات على اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، وجه بإعداد حملة مكبرة وتمكنت القوات من القبض على المتهم المذكور وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.