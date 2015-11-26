أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مجلس مدينة "ديرب نجم" يكذّب مرشح "مستقبل وطن"

Google+ Print
مجلس مدينة "ديرب نجم" يكذّب مرشح "مستقبل وطن" مجلس مدينة "ديرب نجم" يكذّب مرشح "مستقبل وطن"
قال "وجية صدقى" رئيس مدينة ديرب نجم بالشرقية، فى تصريحات خاصة إن مبلغ الـ 4 ملايين جينه المخصص لرصف الطرق الداخلية فى المدينة، مخصصة منذ فترة من ميزانية الدولة ولا دخل لأى مرشح فيها، لافتا إلى أن سبب وجود مرشح مستقبل وطن "مصطفى السعيد" اليوم فى ديوان المجلس شكوى عدد من السائقين وتضررهم من الموقف وخطوط السير.

كانت الصفحة الرسمية لمرشح مستقبل وطن الذى يخوض جولة الإعادة، نشرت بيانا يفيد وجود مقابلة مع رئيس المدينة والاتفاق على رصف الطرق، حيث جاء فيه نصا" تم اعتماد 4 ملايين جينة، بمجهودات الدكتور مصطفى السعيد لرصف الطرق الداخلية لتخفيف المعاناة عن وسط المدينة".

يذكر أن المرشح هو وزير سابق وكان نائبا للدائرة لعدة دورات للحزب الوطنى، ويخوض جولة الإعادة عن مستقبل وطن أمام الدكتور عبدالباقى تركيا ، على أحد المقعدين، حيث حسم مرشح الوفد طلعت السويدى المقعد من الجولة الأولى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365