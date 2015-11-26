مجلس مدينة "ديرب نجم" يكذّب مرشح "مستقبل وطن"

قال "وجية صدقى" رئيس مدينة ديرب نجم بالشرقية، فى تصريحات خاصة إن مبلغ الـ 4 ملايين جينه المخصص لرصف الطرق الداخلية فى المدينة، مخصصة منذ فترة من ميزانية الدولة ولا دخل لأى مرشح فيها، لافتا إلى أن سبب وجود مرشح مستقبل وطن "مصطفى السعيد" اليوم فى ديوان المجلس شكوى عدد من السائقين وتضررهم من الموقف وخطوط السير.

كانت الصفحة الرسمية لمرشح مستقبل وطن الذى يخوض جولة الإعادة، نشرت بيانا يفيد وجود مقابلة مع رئيس المدينة والاتفاق على رصف الطرق، حيث جاء فيه نصا" تم اعتماد 4 ملايين جينة، بمجهودات الدكتور مصطفى السعيد لرصف الطرق الداخلية لتخفيف المعاناة عن وسط المدينة".

يذكر أن المرشح هو وزير سابق وكان نائبا للدائرة لعدة دورات للحزب الوطنى، ويخوض جولة الإعادة عن مستقبل وطن أمام الدكتور عبدالباقى تركيا ، على أحد المقعدين، حيث حسم مرشح الوفد طلعت السويدى المقعد من الجولة الأولى.



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