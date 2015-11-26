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بالصور.. 20 جزارًا ببنى سويف يخفضون كيلو اللحمة 10 جنيهات

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بالصور.. 20 جزارًا ببنى سويف يخفضون كيلو اللحمة 10 جنيهات بالصور.. 20 جزارًا ببنى سويف يخفضون كيلو اللحمة 10 جنيهات
أطلق 20 من أصحاب محلات الجزارة، بمدينة الفشن جنوب بنى سويف، مبادرة جديدة، تشمل بيع كيلو اللحم بـ60 جنيها بدلا من 75 جنيها، وفجر "أحمد س" جزار، مفاجئة بتخفيض سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، مضافًا إليه 3 كيلو من الطماطم والبطاطس والأرز، حيث شهدت شوارع المدينة مهرجانًا لعرض المواشى قبل ذبحها وسط تجمع للمواطنين لمشاهدته، وتنافس للجزارين فى تخفيض اللحوم.

كما طالب أصحاب المبادرة زملاءهم فى قرى مركز الفشن بالانضمام إليهم، وتخفيض أسعار اللحوم.

تأتى هذه المبادرة عقب استمرار محافظة بنى سويف، بتعليمات من المحافظ المستشار محمد سليم، فى إرسال سيارات (ثلاجات متنقلة) تجوب القرى لتوزيع اللحوم المدعمة، وثمنها 22 جنيها بدعم 10 جنيهات من المحافظة، بالإضافة إلى مساهمات القوات المسلحة من خلال طرحها كميات من اللحوم فى القرى الأكثر احتياجًا، وكذلك منافذها الجديدة بالمدن لبيع اللحوم المدعمة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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