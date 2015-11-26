تقرير في الجول - 5 ' حريفة رأس ' في الكورة المصرية

المواهب في كرة القدم مذاهب.. منهم من يجيد المراوغة ومنهم المسدد الرائع، ولكي تكون مهاجم صندوق مميز، عليك بضربات الرأس.

ويرصد FilGoal.com أبرز 5 لاعبين "حريفة رأس" يجيدون ضربات الرأس في الكرة المصرية.

جمال عبد الحميد

تألق في الأهلي ولكنه أصيب واستغنى عنه النادي الأحمر، لينتقل لصفوف الزمالك.

جمال عبد الحميد هو أفضل مسجل بضربات الرأس في تاريخ الكرة المصرية.

حسام حسن

الهداف التاريخي لمنتخب مصر لابد أن يكون مجيدا للتسجيل بكل الطرق.

حسام حسن سجل العديد من الأهداف للأهلي، الزمالك، منتخب مصر وللمصري والترسانة أيضا برأسه، ويكفي أن هدف التأهل لكأس العالم 90 كان برأس العميد في شباك الجزائر.

أمادو فلافيو

يصنف البعض أمادو فلافيو على أنه المحترف الأفضل في تاريخ الكرة المصرية بفضل أهدافه الحاسمة مع الأهلي.

وبين أهدافه، كانت النسبة الأكبر من ضربات رأس خاصة من عرضيات مواطنه الأنجولي جيلبيرتو.

أحمد حسام "ميدو"

رغم أن عدد مباريات أحمد حسام "ميدو" الدولية لا يتناسب مع اسمه الكبير في الكرة المصرية، إلا أن ميدو سجل العديد من الأهداف للمنتخب المصري.

ميدو يعد بين اللاعبون المميزون في ضربات الرأس على مدار تاريخ الكرة المصرية.

عماد متعب

حينما تكون المباراة متأزمة في لحظاتها الأخيرة ولا سبيل أمامك إلا الفوز، فلا عليك سوى اللجوء لعرضية وسيتكفل عماد متعب بإحرازها في المرمى.

عماد متعب واحدا من بين مجيدين ضربات الرأس في تاريخ الكرة المصرية، وإحداها كادت أن تكون سببا في عودة مصر إلى كأس العالم.