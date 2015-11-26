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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً بوجه عام وتزداد كميات السحب أحياناً على المناطق الغربية والجزر والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا فوق البحر وقد تكون مثيرة للغبار والاتربة على بعض المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الداخلية في ساعات الليل والصباح الباكر.

الرياح .. شمالية غربية / 20 - 38 كم/ساعة بوجه عام على اليابسة، تصل 48 كم/ساعة أحيانا فوق البحر.

البحر .. مضطرب الموج .. بارتفاع  قدمين إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل وثلاثة أقدام ليلا ومن ستة الى 7 و 8 أقدم بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و 21 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و18 دقيقة مساء .   


>                             درجات الحرارة             نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.


> أبوظبي                    30      18              85       30 .
> دبي                        29     19               85       30 .
> الشارقة                   28     17                80       30.
> عجمان                    28    18                80       35.
> أم القيوين                28     18                80       35 .
> رأس الخيمة              29    17                80       35 .
> الفجيرة                   29    22                 85       35.
> العين                     29     17                85       25 .
> ليوا                       30     18               85        25 .
> الرويس                  27     19               85        30 .
> السلع                    26     18                85       30.
> دلما                      27     22                80       35 .
> طنب الصغرى          26     20                80       35 .
> طنب الكبرى            26     22               80       35 .
> أبوموسى               26      22               80      35.
> - مل -

وام/علا/مصط

0119
> وام 1823 2015/11/26

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