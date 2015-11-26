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السيسي يشدد على أهمية مشروع تطوير العشوائيات خلال اجتماعه بالوزراء

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السيسي يشدد على أهمية مشروع تطوير العشوائيات خلال اجتماعه بالوزراء السيسي يشدد على أهمية مشروع تطوير العشوائيات خلال اجتماعه بالوزراء

 

اجتماع الرئيس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء 

شدد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية مشروعات تطوير العشوائيات حيث أنه بالإضافة إلى ما يساهم به ذلك من حفاظٍ على صورة الوجه الحضاري لمصر، فهناك العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمشروعات تطوير العشوائيات، حيث توفر سكنًا آمنًا وكريمًا للمواطنين يتمتع بكافة الخدمات والمرافق.

و اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الاسكان والمرافق، والكهرباء والطاقة المتجددة.

صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا للموقف التنفيذي وآخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات القومية التي تدشنها وتنفذها الدولة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث تم استعراض خطة تطوير المناطق العشوائية، ولاسيما في المناطق غير الآمنة، والتي تم وضعها ضمن برنامج الذي سيتم تقديمه لمجلس النواب الجديد.

ونوّه وزير الاسكان والمرافق إلى أنه جاري إعداد بروتوكول لتوقيعه مع وزارة التعليم العالي، يتضمن تكليف الجامعات بالمحافظات المختلفة، بالأعمال الاستشارية الخاصة بهذا المشروع، على أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال قبل بدء السنة المالية الجديدة، حتى يبدأ التنفيذ على الفور.

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ كافة العقود التي أبرمتها الوزارة مع كبريات الشركات العالمية في مجال إنتاج الكهرباء وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن زيادة مناسبة في إنتاج الكهرباء لتوفير احتياجات المواطنين ومتطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تدشنها وتنفذها .

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على ضرورة متابعة عمليات صيانة محطات الطاقة التقليدية لتعمل بكامل كفاءتها، فضلًا عن تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، بحيث تضم إلى جانب الطاقة التقليدية، الطاقة النووية والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

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