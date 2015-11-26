إيفونا وأنطوي وجمعة ضمن 27 لاعبا للأهلي في معسكر دبي

أعلن جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي عن قائمة تضم 27 لاعبا لخوض معسكر الفريق الأحمر في دبي بداية من الجمعة.

وتسافر البعثة في التاسعة صباح الجمعة المكونة من الجهاز الفني و24 لاعبا بجانب ثلاثي من الناشئين.

ودخل صالح جمعة ضمن الأسماء المسافرة للتأهيل بعد إصابته خلال مران المنتخب الأوليمبي وانعدام فرص مشاركته في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو.

وظهر ماليك إيفونا وجون أنطوي في القائمة بجانب عمرو جمال وأحمد عبد الظاهر وعماد متعب.

ويلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم الثاني من ديسمبر ولم يتحدد طرفها بعد حتى الآن.

والتالي القائمة المسافرة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل عبد المنعم - أحمد الشيخ

الدفاع: أحمد فتحي - باسم علي - سعد سمير - محمد نجيب - شريف حازم - أحمد حجازي - صبري رحيل - حسين السيد

الوسط: حسام غالي - حسام عاشور - عبد الله السعيد - وليد سليمان - مؤمن زكريا - أحمد الشيخ - محمد حمدي زكي - صالح جمعة

الهجوم: أحمد عبد الظاهر - جون أنطوي - ماليك إيفونا - عمرو جمال - عماد متعب

تحت السن: حسام حسن - أحمد حمدي - عمرو رجب