بحيرات تختصر جاذبية الطبيعة

لا يكتمل بعض الرحلات السياحية، من دون استكشاف الطبيعة لتهدئة الأعصاب وبعث الراحة في النفوس.

في ما يأتي، لمحة عن البحيرات الأجمل المنتشرة في بلدان العالم، حيث تتمتع العين بروعة كنوز الطبيعة التي لا تقدّر بثمن!

- "لوموند": تبعد البحيرة مسافة قصيرة عن شمالي غرب مدينة "غلاسكو"، وتشكّل إغراءً لا يقاوم للصيادين، نظراً إلى غناها بالسلمون المرقط والسمك الأبيض. وتتضمن العديد من الجزر، بما في ذلك "انشمورن"، الجزيرة الأكبر في المياه العذبة. "لوموند" وجهة ترفيهية شعبية في "اسكتلندا"، إذ تستقطب المتنزهين وعشاق الرياضات المائية، كما توفّر فرصة الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة في الهواء الطلق، فضلاً عن تنظيم رحلات بالقوارب.

- "بليد": تقع هذه البحيرة الجليدية عند سفح جبل "تريغلاف" في شمال غرب "سلوفينيا"، بجوار مدينة "بليد"، وتعدّ الأجمل في منطقة جبال الألب، علماً أنّها تبعد 35 كيلومتراً من مطار "ليوبليانا" الدولي، و55 كيلومتراً من العاصمة "ليوبليانا". يصل أقصى عمق لها إلى 30.6 متراً، ممّا يجعلها مثالية لتجربة الغوص. وإذا خانتك شجاعتك في تجربة مماثلة (الغوص)، فإن الاسترخاء يحلو في هذا المكان، أو القيام بما يروّح عن النفس، وسط الجبال والغابات، التي تحيط "بليد"، بالإضافة إلى التقاط صور طيور البجع، أو انعكاس التلال المحيطة على سطح البحيرة، أو الاستمتاع برحلة على متن أحد قوارب "بليتنا" التقليدية.

- "أوهريد": تقع على الحدود الجبلية بين جنوب غرب "مقدونيا" وشرق "ألبانيا". هي واحدة من أعمق وأقدم البحيرات في أوروبا، إذ تتصدّر لائحة المعالم السياحية في "مقدونيا"، وتضمّ أكثر من 200 نوع مستوطن داخل مياهها، فيما تبلغ مساحتها حوالى 358 كيلومتراً مربعاً. يصل عمق هذه البحيرة إلى 288 متراً.

- "تشيمزي": تقع البحيرة بين "روزنهايم" في ألمانيا و"سالزبورغ" في النمسا، وتحظى بمساحة 80 كيلومتراً مربعاً، وتعلو حوالى 518 متراً عن سطح الأرض. تعتبر البحيرة واحدة من المناطق الأكثر شعبيةً في ألمانيا، حيث تنتشر الشواطئ في أنحائها، كما المروج الواسعة، والملاعب. وهي تشكّل أيضاً موقعاً شعبيّاً للإبحار والركمجة، فضلاً عن التجذيف والغوص وركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة.

- "نوشاتيل": تقع البحيرة على السفح الجنوبي لجبال "جورا"، وتعدّ أكبر البحيرات السويسرية، إذ يبلغ طولها 38 كيلومتراً، وعرضها 8 كيلومترات، وترتفع إلى حوالى 429 متراً فوق مستوى سطح البحر، كما يصل أقصى عمقٍ لها إلى 152 متراً.

هي تعتبر نقطة انطلاق لعديد من الرحلات بواسطة القوارب. يشرف الشاطئ الشمالي من البحيرة على مناظر حقول الكرمة. في "نوشاتيل"، يمكن الاستمتاع بتجربة التخييم. وفي الصيف، تتيح الشواطئ فرصة السباحة إلى جانب العديد من الرياضات المائية، مثل: الركمجة والتجذيف.

- "تراسيمينو": تقع البحيرة في مقاطعة "بيروجيا"، وتحديداً في منطقة "أومبريا"، جنوبي نهر "بو" وشمالي نهر "التيبر"، وتعتبر أكبر بحيرة في وسط وجنوب إيطاليا، حيث تبلغ مساحتها 128 كيلومتراً مربعاً.

يتقلّب مستوى الماء في البحيرة بشكل كبير، وفقاً لمستويات هطول الأمطار، علماً أن "تراسيمينو" غنيّة بالأسماك، بما في ذلك الرمح والكارب والتنش. أصبحت البحيرة مقصداً سياحياً شهيراً، حيث ينتشر حولها العديد من مواقع التخييم، ولا سيما في الجنوب والغرب. تشكّل التلال الخضراء الساحرة خلفية لافتة للبحيرة.

يمكن بسهولة الوصول إلى بحيرة "تراسيمينو" في رحلة تستغرق بضع ساعات بالسيارة، انطلاقاً من وسط "روما". وهناك، لا بدّ للسائح من الاستمتاع بركوب أحد الزوارق الصغيرة، التي تنقل إلى جزر البحيرة، ولا سيما "ماجوري" و"مينوري".

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