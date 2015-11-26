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الداخلية تحبط تهريب طرد بداخله 103 شريحة تليفون محمول وكروت شحن إلى الأردن

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الداخلية تحبط تهريب طرد بداخله 103 شريحة تليفون محمول وكروت شحن إلى الأردن الداخلية تحبط تهريب طرد بداخله 103 شريحة تليفون محمول وكروت شحن إلى الأردن
تلقت إدارة شرطة البريد بلاغا من الخدمة الأمنية المسئولة عن تأمين مبنى البريد السريع بالعتبة، بوجود حالة اشتباه بأحد الطرود المرسلة للمملكة الأردنية الهاشمية.

وعلى الفور انتقلت قيادات الإدارة وضباط مباحث إدارة شرطة البريد لفحص الطرد، وتبين حضور أحد الأشخاص ويدعى " إ . م . م . ع " سن 20 عامل معمارى، مقيم بشبرا الخيمة القليوبية، وبحوزته مظروف أبيض اللون، وذكر أن بداخله كتاب يرغب فى إرساله إلى مصرى الجنسية مقيم بـ"عمان"، وبفحصه تبين أن بداخله عدد 103 شريحة تليفون محمول، وعدد 1490 كارت شحن، وفئات مالية مختلفة بلغت قيمتها 27500 جنيه.

وبمناقشة صاحب الطرد أقر بتحصله عليه من صديقه بإحدى الكافيهات بمنطقة الجديدة بعد طلبه منه بإرساله بمعرفته إلى ابن خالته، والمقيم بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأن تلك الخطوط تم إرسالها للإتجار فيها وبيعها للعمالة المصرية المقيمة بالمناطق الحدودية بين مصر والأردن، وذلك لقلة تكلفة المكالمة عن المكالمة الدولية.

واعترف بعلمه بمحتويات الطرد، وأن إنكاره خوفا من المسائلة القانونية، وتحرر محضر رقم 2 أحوال إدارة شرطة البريد وتم إرساله والمتهم والمضبوطات لقسم شرطة الموسكى لعرضه على النيابة.
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مصر 365

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