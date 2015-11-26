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تأييد حبس رئيس مجلس إدارة شركة لبنائه فيلات غير مطابقة للمواصفات

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تأييد حبس رئيس مجلس إدارة شركة لبنائه فيلات غير مطابقة للمواصفات تأييد حبس رئيس مجلس إدارة شركة لبنائه فيلات غير مطابقة للمواصفات
قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر أول، برئاسة المستشار محمد شعبان، رفض الإستئناف المقدم من رجل الاعمآل محمد عبد المحسن شتا وتأييد حكم اول درجة بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5 الأف جنيه، لإتهامه ببناء فيلات ومباني غير مطابقه للمواصفات الهندسية بمدينة 6 اكتوبر.

وتبين من التحقيقات وتقرير الجهاز القومي لبحوث الإسكان، في القضية رقم 8276 لسنه 2013، أن رجل الأعمال محمد عبد المحسن شتا، أقدم علي بناء عدد من الفيلات والمباني المختلفة ب، بمدينة 6 اكتوبر غير مطابقة للمواصفات الهندسية، مما أدي الي هبوط الأساسات وحدوث شروخ بالأعمدة الخاصه بالمباني.

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