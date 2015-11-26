المحامى طارق العوضى: منى عراقى ستدفع الكفالة والغرامة لتستأنف على الحبس "تحديث"

قال طارق العوضى محامى مقيم دعوى "نشر أخبار كاذبة" ضد منى عراقى مقدمة برنامج المستخبى، والمذاع على فضائية قناة القاهرة والناس، إن المتهمة ستدفع مبلغ 11 ألف جنيها قيمة الكفالة والغرامة الصادرة بحقها بجلسة اليوم.

وأضاف العوضى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها بهذا الإجراء تستطيع الاستئناف على الحكم الصادر ضدها، وحتى لا تكون مطلوبة أمنيا للتنفيذ وذلك لحين تحديد جلسة الاستئناف.

وكانت محكمة جنح مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، عاقبت الإعلامية منى عراقى، مقدمة برنامج "المستخبى" بالحبس 6 شهور وكفالة 1000 ألف جنيه وغرامة 10000 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت وقدرة 10000 آلاف وواحد جنيه، وذلك فى دعوى السب والقذف وإذاعة أخبار كاذبة بقضية "حمام باب البحر".

ووجهت النيابة العامة لمنى عراقى تهمة السب والقذف، وإذاعة أخبار كاذبة، والطعن فى الأعراض بالقضية التى أتهم فيها 26 شخصًا بممارسة أعمال الفجور، وحصلوا على البراءة فى 12 يناير الماضى، من محكمة جنح الأزبكية، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.

وأقام المتهمون دعوى سب وقذف أمام المحكمة، لمطالبة مقدمة البرنامج بتعويض مادى لما بدر منها من تشويه لسمعتهم فى القضية.

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