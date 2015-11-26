تجديد حبس المتهمة بإلقاء طفلها الرضيع من الطابق الثالث فى إمبابة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس ربة منزل 15 يومًا، على ذمة التحقيق، لاتهامها بالشروع فى قتل ابنها الرضيع بإلقائه من الطابق الثالث بمنطقة إمبابة، كما تم إخلاء سبيل والدتها بكفالة 1000 جنيه.

كانت كشفت التحريات أن المتهمة حاولت التخلص من ابنها فور ولادته، بسبب إنجابه من علاقة غير شرعية، وعقب إلقائه من الطابق الثالث بمنور العقار الذى تقيم به عثر أحد جيرانها على الطفل، ونقله إلى المستشفى وتم إسعافه.

تلقى العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة بلاغا، يفيد بوصول طفل حديث الولادة إلى مستشفى إمبابة، حالته الصحية سيئة نتيجة إصابته بكسور وكدمات بأنحاء جسده، وبإجراء التحريات تبين أن عاملًا عثر على الطفل ملقى بمنور العقار الذى يقيم به بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقل المقدم محمد أمين رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، ومعاونه النقيب عبد الحفيظ محمد إلى العقار، ومن خلال فحص سكانه تبين أن ربة منزل مقيمة بالطابق الثالث وتظهر عليها علامات الإعياء.

وكشفت التحريات عن أن والدة الطفل أنجبته من علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، واتفقت مع والدتها على التخلص منه حتى لا يفتضح أمرها وألقياه من نافذة الطابق الثالث بمنور العقار، وتم القبض على المتهمة ووالدتها، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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