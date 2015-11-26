القضاء الإدارى تتلقى 18 طعنا على نتائج انتخابات الجولة الأولى بالشرقية

تلقت محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق بالشرقية، اليوم الخميس، 18 طعنا انتخابيًا على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات فى جميع دوائر المحافظة الـ13، وطالب فيها الطاعنون بإعادة فرز الأصوات فى عدد من اللجان، وأخرى ببطلان الانتخابات بسبب مخالفات قانونية وخروقات.

وتم تحديد جلسة السبت برئاسة المستشار "مختار جبر" وعضوية المستشارين "أحمد الفقى" و"رضا سعفان"، وأمانة سر "حسين حامد" و"سعيد العبودى" لنظر تلك الطعون.

كانت أسفرت نتائج المرحلة الأولى عن فوز 3 مرشحين، فيما تجرى الإعادة فى جميع الدوائر على 27 مقعدًا فى الـ13 دائرة.