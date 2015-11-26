حبس ربة منزل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالزاوية الحمراء

أمر أحمد رامي وكيل نيابة الزاوية الحمراء، اليوم الخميس ، بحبس ربة منزل، متهمة بالاتجار فى المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما اشتبهت القوة الأمنية التابعة لقسم شرطة الزاوية الحمراء، فى سيدة تدعى "ايمان ،م" 28 سنة، ربة منزل، وبتفتيشها أثناء سيرها بأحد الشوارع، عثر بحوزتها على 85 قرص من المواد المخدرة المختلفة، وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبمواجهتها بالمضبوطات أنكرت تماما أى صلة لها بارتكاب الواقعة، فقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيق.