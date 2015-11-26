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سلطات المطار تضبط راكبة خليجية حاولت تهريب 148 ألف جنيه إلى الكويت

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سلطات المطار تضبط راكبة خليجية حاولت تهريب 148 ألف جنيه إلى الكويت سلطات المطار تضبط راكبة خليجية حاولت تهريب 148 ألف جنيه إلى الكويت
تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس من ضبط راكبه خليجية حاولت تهريب 148 ألف جنية داخل حقيبتها لدى سفرها إلى الكويت مخالفة قانون انتقال النقد الأجنبى، وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكبة.

أفاد مصدر أمنى بالمطار أنه أثناء إنهاء اجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الكويتية المتجهة إلى كويت اشتبهت الشرطية هبة سعيد فى الراكبة، حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخل حقيبتها وبعرض الراكبة على الرائد مصطفى الجندى أمر بتفتيشها وبفتح حقائبها أمام المقدم " طارق طنطاوى" رئيس نوبتجية الشرطة تبين وجود 148 ألف جنيه بين طيات ملابسها، حيث تم ضبطها وأمر اللواء " طارق فتحى " مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بمنح الراكبة مايعادل 10 آلاف دولار ومصادرة باقى المضبوطات وتحرير محضر لها.

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