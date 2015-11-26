كرة يد - إصابة قوية للاعب الأهلي في عينه بعد احتكاك في لقاء الزمالك بدوري المرتبط

أثار تنظيم الأهلي لحفل توقيع عقد الرعاية الجديد مع شركة "صلة" السعودية، لغطا كبيرا داخل أروقة النادي الأحمر.

البعض لبى دعوة مجلس الأهلي برئاسة محمود طاهر، في حين فضل البعض الأخر الاعتذارعن عدم الحضور، سواء لظروف شخصية، أو للانشغال بارتباطات أخرى.

بين الموافقين والرافضين للدعوة، اشتكى البعض تجاهل مجلس الأهلي دعوتهم، أو نسيانهم وسط زحام الدعوات.

مجلس الأهلي دعا عددا كبيرا من الأسماء الرياضية الممثلة لنجوم الأهلي على مدار التاريخ لتكريمهم، ولوسائل الإعلام وأجهزة الدولة لتمثيلهم.

كما دعا مجلس محمود طاهر، نظيره مرتضى منصور رئيس الزمالك ليكون ممثلا للنادي الأبيض في الحفل.

الرافضون

دعوة مجلس الأهلي قوبلت بالاعتذار من قبل العديد من الأسماء.

عدلي القيعي كان أول المعتذرين، فأخطر إدارة الأهلي تعذر حضوره لأسباب شخصية لم يفصح عنها. "طالع التفاصيل"

وائل جمعة اعتذر أيضا عن عدم الحضور رغم تلقيه الدعوة، وبرر ذلك بتواجده في قطر لتحليل بعض المباريات مع شبكة قنوات "بي إن سبورت". "طالع التفاصيل"

الحال نفسه ينطبق على محمد بركات نجم الأهلي السابق، والذي اعتذر عن عدم حضور الحفل لانشغالة بتصوير برنامج تليفزيوني في دبي. "طالع التفاصيل"

زكريا ناصف

زكريا ناصف أعلن عبر حسابه على موقع "تويتر" عن عدم حضوره الحفل، لكنه لم يبد أسبابا لذلك.

خالد الغندور

دعوة مجلس الأهلي للإعلامي خالد الغندور قوبلت باستهجان بعض من جماهير الأهلي التي ترى أنه يهاجم فريقها أحيانا، لكن الغندور كان سعيدا بالدعوة.

ورغم سعادته بالدعوة، أكد خالد شكره لمجلس الأهلي واعتذر عن الحضور مراعاة لمشاعر جمهور الأهلي على حد وصفه. "طالع التفاصيل"

رئيس الوزراء

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كان ضمن المعتذرين أيضا، لكنه كلف المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بالحضور بدلا منه.

أحمد شوبير

موقف شوبير كان مغايرا عمن سبقوه، فرغم أن الأهلي لم يوجه الدعوة لأحمد شوبير من الأساس، إلا أنه أعلن اعتذاره عن الحضور.

وكتب على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "قررت عدم حضور حفل رعاية الأهلي .. وأنا لست في حاجه لتوجيه الدعوة لي لأن الأهلي بيتي."

المرحبون

على الجانب الأخر كان هناك من رحبوا بدعوة الأهلي وكانت لهم مواقف تشجيعية على حضور الجميع للحفل.

إبراهيم فايق

اعتبر إبراهيم فايق، الإعلامي الرياضي، دعوته لحضور حفل رعاية الأهلي وساما على صدره ورحب بذلك داعيا جميع المدعويين للحضور أيضا.

حازم إمام

وافق حازم إمام نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر على حضور الحفل، وقرر أن يكون متواجدا تحت سفح الأهرامات في توقيع عقود رعاية الأهلي بصفته أحد الإعلاميين على الساحة الرياضية.

مرتضى منصور

مرتضى منصور رئيس الزمالك أبدى سعادته أيضا بدعوة مجلس الأهلي وقرر الحضور.

رئيس الزمالك لم يكتف بذلك، وطالب الإعلامي خالد الغندور أثناء مداخلة هاتفية في ببرنامجه بالعدول عن قراره وحضور الحفل.

فتحي مبروك

فتحي مبروك مدرب الأهلي السابق كان أحد المرحبين بالدعوة التي تلقاها أيضا وأبدى اندهاشه من موقف الرافضون للحضور. "طالع التفاصيل"